Россияне недовольны действиями власти и не готовы из собственного кармана кормить Крым.

Соцопросы фиксируют в России недовольство жителей действиями правящей верхушки, которая экономит на русских.

Они возмущены падением рубля, обесцениванием своих сбережений, невозможностью платить кредитные ипотеки и долларовые кредиты.

Социологи все чаще говорят о том, что только каждый шестой россиянин готов платить за аннексированный Крым. Ведь на первом месте для жителей РФ собственное благополучие.

По мнению политического обозревателя Павла Казарина, нежелание россиян платить за территориальное приобретение России – это ничто иное как молчаливый протест. Его уровень в обществе будет расти с ухудшением ситуации.

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Следствием такого бесшумного протеста станет нежелание общества голосовать за власть и поиск альтернативы.

Кроме того, для большинства россиян Крым не имеет особого значения, это лишь абстракция. Приветствовали же его аннексию только потому, что это был верх ментального величия русского народа.

Как отмечает Павел Казарин, настроения, которые сейчас зарождаются, напоминают 90-е годы. Тогда была популярна мысль, если избавиться от балласта в виде Центральной Азии, то екомика сразу начнет расти.

Вполне вероятно, что таким балластом для россиян станет Крым, который уже бьет по их карманам.

Ранее Факты ICTV писали о том, что Россия готовится к масштабным учениям в оккупированном Крыму.