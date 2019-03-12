Россия больше не может быть стратегическим партнером Евросоюза, а соглашение о партнерстве и сотрудничестве 1994 года необходимо пересмотреть.

Европарламент сегодня принял резолюцию о состоянии политических отношений ЕС-Россия.

В документе отмечается, что аннексия украинского Крыма Россией, а также ее участие в военном конфликте на Донбассе и продолжение нарушения территориальной целостности Грузии и Молдовы является преднамеренным нарушением международного права, демократических принципов и основополагающих прав.

Именно поэтому, по мнению евродепутатов, Россия не может больше рассматриваться как стратегический партнер.

Более того, в Европарламенте считают, что ЕС не может вернуться к business as usual в отношениях с Россией, пока страна не выполнит в полном объеме Минские договоренности и не восстановит территориальную целостность Украины.

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Напомним, 6 марта Комитет постоянных представителей стран ЕС утвердил пакет санкций против россиян, которых считают причастными к агрессии в Керченской протоке.