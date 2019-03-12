PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Европарламент исключил РФ из списка стратегических партнеров ЕС

Россия больше не может быть стратегическим партнером Евросоюза, а соглашение о партнерстве и сотрудничестве 1994 года необходимо пересмотреть.

Європарламент ЄС

Европарламент сегодня принял резолюцию о состоянии политических отношений ЕС-Россия.

В документе отмечается, что аннексия украинского Крыма Россией, а также ее участие в военном конфликте на Донбассе и продолжение нарушения территориальной целостности Грузии и Молдовы является преднамеренным нарушением международного права, демократических принципов и основополагающих прав.

Именно поэтому, по мнению евродепутатов, Россия не может больше рассматриваться как стратегический партнер.

Более того, в Европарламенте считают, что ЕС не может вернуться к business as usual в отношениях с Россией, пока страна не выполнит в полном объеме Минские договоренности и не восстановит территориальную целостность Украины.

Читайте: Выборы РФ в Крыму: Кабмин внес в СНБО предложения по санкциям

Напомним, 6 марта Комитет постоянных представителей стран ЕС утвердил пакет санкций против россиян, которых считают причастными к агрессии в Керченской протоке.

Источник: Укрінформ

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Европарламент призвал остановить Северный поток-2
Провокация РФ на Азове. Корабль ФСБ приблизился к украинскому буксиру
100 дней плена: Волкер призвал “великую нацию” освободить украинских моряков
В Украине разоблачили схему легализации российских наемников
ЕС выделит €50 млн на безопасность на Азове
105 кораблей: РФ усилила присутствие на Азове
Силы ООС сбили на Донбассе российский беспилотник
Волкер анонсировал дополнительные санкции ЕС и США против РФ
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка