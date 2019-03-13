В штате Калифорния (США) один из местных жителей забежал в горящий дом, чтобы спасти собаку.

В штате Калифорния (США) в доме одного из местных жителей начался пожар. Хотя семья в тот момент не находилась в помещении, Жозе Гусман побежал в горящий дом, сообщает ABC10 News.

Он сделал это потому, что хотел спасти собаку.

Увидев пожар, мужчина сразу же бросился в дом и спасатели не смогли остановить его.

Пожарные перестали тушить огонь, чтобы пар, который образуется, не причинил вред Жозе.

Вскоре мужчина выбежал из дома с собакой. Жозе признался, что поступил так, поскольку животное является членом его семьи.

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В результате пожара герой и собака получили незначительные ожоги.

К слову, Кабинет министров поддержал законопроект о запрете использования диких животных в цирке.

Фото: Мария Власова (Скриншот)

Видео: Мария Власова