PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

ХАМАС выпустил две ракеты по Тель-Авиву – объявлена тревога

Вечером 14 марта с территории сектора Газа ХАМАС выпустил по Тель-Авиву две ракеты. В городе сработали сирены воздушной тревоги.

Сектор Газа

Армия Обороны Израиля подтвердила, что две ракеты были выпущены с сектора Газа.

По предварительным данным, никто не пострадал, поскольку одну из ракет сбила система ПВО Железный купол над Холоном, а другая упала в море.

В то же время многие жители Тель-Авива говорят, что слышали взрывы и сообщают о падении обломков на жилые дома.

Источник: Foxnews

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Война с женским лицом: как прекрасный пол служит в армии Израиля
В Киеве поймали главу международного наркокартеля
Израиль на Евровидении 2019 представит Kobi Marimi
В Израиле изобрели полимерную кожу: как ею пользоваться
На границе с Израилем палестинцы напали на военных
Израильский социализм: как живут в Кибуцах и в чем секрет
До €3 тыс.: стали известны цены билетов на Евровидение 2019
Столтенберг: РФ продолжает размещать ракеты с ядерным потенциалом на территории Европы
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка