Россия рассматривает возможность применения маломощного ядерного оружия для доминирования в конфликтах.
Россия планирует применение маломощного ядерного оружия против слабых соседей, чтобы опережать США в военных конфликтах.
Об этом заявил высокопоставленный генерал США Кертис Скапаротти, который также является верховным главнокомандующим силами НАТО в Европе.
По его словам, на новый способ ведения войны указывает модернизация оружейных систем РФ.
В Пентагоне считают, что Россия не имеет возможности вести против США длительный конфликт, где применяются обычные виды оружия, на равных.
Поэтому РФ изучает возможность совершать эскалацию при помощи ядерного оружия с целью доминирования.
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Скапаротти также выразил озабоченность из-за запасов нестратегического ядерного оружия в России.
Как сообщалось, СМИ заметили размещение ядерных ракет России на границе с Украиной.
Источник: Голос Америки
Фото: Кертис Скапаротти