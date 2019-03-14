Россия рассматривает возможность применения маломощного ядерного оружия для доминирования в конфликтах.

Россия планирует применение маломощного ядерного оружия против слабых соседей, чтобы опережать США в военных конфликтах.

Об этом заявил высокопоставленный генерал США Кертис Скапаротти, который также является верховным главнокомандующим силами НАТО в Европе.

По его словам, на новый способ ведения войны указывает модернизация оружейных систем РФ.

В Пентагоне считают, что Россия не имеет возможности вести против США длительный конфликт, где применяются обычные виды оружия, на равных.

Поэтому РФ изучает возможность совершать эскалацию при помощи ядерного оружия с целью доминирования.

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Скапаротти также выразил озабоченность из-за запасов нестратегического ядерного оружия в России.

Как сообщалось, СМИ заметили размещение ядерных ракет России на границе с Украиной.

Источник: Голос Америки

Фото: Кертис Скапаротти