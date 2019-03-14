Американские сенаторы проголосовали за прекращение чрезвычайного положения на границе с Мексикой, объявленого 15 февраля президентом США Дональдом Трампом.

За отмену чрезвычайного положения проголосовали 59 сенаторов, против – 41.

Среди них 12 однопартийцев Трампа, которые перешли на сторону демократов.

Дональд Трамп уже заявил в Twitte, что наложит вето на резолюцию сенаторов. Чтобы его преодолеть, Конгрессу необходимо две трети голосов в обеих палатах, что маловероятно.

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Напомним, 27 февраля Конгресс также проголосовал за резолюцию о прекращении режима чрезвычайного положения, который 15 февраля объявил Трамп, чтобы обеспечить финансирование на строительство стены на границе с Мексикой.