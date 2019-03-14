PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

США впервые за 30 лет запустят запрещенные ракеты

Пентагон запустит две ракеты, которые не будут нести ядерные заряды.

США впервые за 30 лет запустят запрещенные ракеты

Пентагон в августе планирует провести испытания двух ракет, которые страна 30 лет не имела права запускать из-за Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом рассказали источники в Минобороны США.

Первой ракетой, которую планируют запустить, станет низколетящая крылатая ракета с дальностью полета в 1 тыс. км.

Вторая – баллистическая ракета, которая имеет способность поразить цель на расстоянии от 3 до 4 тыс. км.

Читайте: Создание высокоточных ракет: Порошенко анонсировал укрепление армии

При этом отмечается, что ракеты будут “пустышками” – то есть не будут нести ядерные заряды.

Напомним, Москва вслед за Вашингтоном пристановила участие в ракетном договоре.

Источник: Associated Press

Фото: CBN

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка