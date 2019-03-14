Пентагон запустит две ракеты, которые не будут нести ядерные заряды.
Пентагон в августе планирует провести испытания двух ракет, которые страна 30 лет не имела права запускать из-за Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Об этом рассказали источники в Минобороны США.
Первой ракетой, которую планируют запустить, станет низколетящая крылатая ракета с дальностью полета в 1 тыс. км.
Вторая – баллистическая ракета, которая имеет способность поразить цель на расстоянии от 3 до 4 тыс. км.
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При этом отмечается, что ракеты будут “пустышками” – то есть не будут нести ядерные заряды.
Напомним, Москва вслед за Вашингтоном пристановила участие в ракетном договоре.
Источник: Associated Press
Фото: CBN