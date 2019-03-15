Австралийский сенатор правого крыла назвал иммиграционную программу причиной теракта в Новой Зеландии.

Крайне правый сенатор от Квинсленда Фрейзер Аннинг заявил, что мусульмане только сегодня стали жертвами, а обычно они преступники.

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Он добавил, что категорически против любой формы насилия и осудил действия стрелков. Однако, в своем комментарии намекнул, что мусульмане также несут ответственность за теракт. Причиной он считает действия мусульман в других странах.

– Настоящей причиной кровопролития на улицах Новой Зеландии сегодня является иммиграционная программа, которая позволила мусульманским фанатикам мигрировать в Новую Зеландию, – заявил Аннинг.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон осудил слова сенатора и назвал их отвратительными.

Он добавил, что праворадикальным экстремистским взглядам нет места в Австралии.

– Новая Зеландия, как и Австралия, является домом для людей всех вероисповеданий, культур и традиций. Ни в одной из наших стран нет места для ненависти и нетерпимости, – подчеркнул Моррисон.

Напомним, в городе Крайстчерч на востоке Новой Зеландии мужчина расстрелял прихожан в мечете, атака произошла также и в мечети пригорода Линвуда. В результате погибли 49 людей, есть раненые.