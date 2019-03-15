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Трамп наложил вето на резолюцию об отмене чрезвычайного положения в США

Президент США Дональд Трамп впервые наложил вето на резолюцию Конгресса США.

Трамп наложил вето на резолюцию об отмене чрезвычайного положения в США

Президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию Конгресса США об отмене чрезвычайного положения в стране.

При подписании документа присутствовали генпрокурор США Уильям Барра, министр внутренней безопасности Кирстьен Нильсен и другие члены администрации президента.

Президент США считает своим долгом наложить вето на соответствующую резолюцию.

Таким образом Трамп впервые после вступления в должность применил право вето президента.

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К слову, Конгресс США начал расследование злоупотреблений властью президентом страны Дональдом Трампом.

Источник: CNN

Фото: Getty Images

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