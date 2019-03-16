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Чрезвычайное положение в США: Конгресс планирует преодолеть вето Трампа

Палата представителей хочет провести голосование, чтобы преодолеть вето, которое президент США Дональд Трамп наложил на резолюцию о прекращении чрезвычайного положения.

Конгрес США

В Палате представителей 26 марта планируют провести голосование, чтобы преодолеть вето президента США Дональда Трампа, которое он наложил на резолюцию о прекращении чрезвычайного положения, сообщает The Hill.

Чтобы резолюция вступила в силу даже несмотря на вето Трампа, за нее должны проголосовать две трети членов верхней и нижней палаты.

Сейчас Демократическая партия может рассчитывать на поддержку 12 республиканцев. Для того, чтобы резолюция вступила в силу, им необходимо найти еще восемь голосов.

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В случае провала голосования демократы поднимут вопрос о конституционности введенного президентом США чрезвычайного положения.

К слову, президент США Дональд Трамп впервые наложил вето на резолюцию Конгресса.

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