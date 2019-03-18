Россия должна сполна ощутить финансовые и дипломатические последствия за ее агрессивные действия в Украине и других регионах мира.
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Россия должна почувствовать финансовые, политические и дипломатические последствия за свою агрессию в Украине и провокации в других регионах мира.
По его словам, очень важным стало введение новых санкций за агрессию РФ в Керченском проливе, которое было скоординировано с США и Канадой.
Линкявичюс добавил, что это задача ЕС – чтобы Россия сполна ощутила последствия своей агрессии.
Если Евросоюз позволит легитимизировать подобные действия, то в будущем мы сможем увидеть нечто подобное в другом регионе мира.
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Напомним, ЕС ввел санкции против 8 граждан России из-за агрессии в Керченском проливе.