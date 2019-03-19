В Китае готы объявили селфи-протест в интернете, после того как девушку не пускали в метро с ярким макияжем.

В Гуанчжоу (Китай) женщину остановила служба безопасности метро и заставила снять темный макияж, прежде чем попасть в метрополитен.

Сотрудник метро заявил, что девушка вынуждена избавиться от яркого макияжа, дабы не вызывать у других пассажиров беспокойства.

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На такие действия работников метрополитена китайские готы объявили селфи-протест в соцсети Weibo. Девушки выкладывают фото в готическом гриме нарядах под хештегом #ASelfieForTheGuangzhouMetro.

Метрополитен Гуанчжоу официально принес свои извинения и провел расследование. Сотрудника, который допустил такую ситуацию, отстранили от выполнения своих обязанностей и отправили на переподготовку.

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