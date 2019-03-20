Спикер верхней палаты парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял присягу исполняющего обязанности президента.
Касым-Жомарт Токаев стал исполняющим обязанности президента Казахстана.
Согласно конституции, он будет занимать должность остаток президентского срока Нурсултана Назарбаева.
Церемония состоялась на совместном заседании палат парламента Казахстана в здании Мажилиса.
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После окончания церемонии глава ЦИК республики вручил Токаеву удостоверение президента Казахстана.
Он будет полноценным президентом до следующих выборов в стране, которые состоятся весной 2020 года.
Напомним, накануне президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку.
Источник: Tengrinews.kz
Фото: Tengrinews.kz