В Евросоюзе готовы перенести дату Brexit, если парламент Великобритании поддержит соглашение о выходе из ЕС на следующей неделе.

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что ЕС может перенести дату Brexit, если парламент Великобритании на следующей неделе проголосует за соглашение о выходе из Евросоюза.

По словам Туска, он получил письмо премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, в котором она просит продлить период перед Brexit до 30 июня.

Глава Европейского совета считает, что такое продление возможно.

– Но оно будет привязано к положительному голосованию по соглашению о выходе в Палате общин, – сказал Туск.

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Он добавил, что проведение новых переговоров касательно соглашения по Brexit является невозможным.

Вопрос о времени возможной отсрочки выхода Великобритании из ЕС остается открытым.

К слову, члены парламента Великобритании заявили, что готовы поддержать соглашение с ЕС по Brexit, если Тереза Мэй уйдет в отставку.