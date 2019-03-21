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Меркель назвала условие для переноса Brexit

Парламент Великобритании должен утвердить соглашение с ЕС по Brexit, чтобы отсрочка выхода страны из Евросоюза было возможной.

Меркель назвала условие для переноса Brexit

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Евросоюз может согласиться на краткосрочную отсрочку Brexit, если парламент Великобритании поддержит соответствующее соглашение с ЕС, пишет Tagesspiegel.

По ее словам, только в таком случае возможны переговоры об отсрочке Brexit. Такое же мнение ранее высказал председатель Европейского Совета Дональд Туск.

Меркель добавила, что в ЕС также ведутся работы по подготовке к так называемому жесткому Brexit (без соглашения с ЕС).

Если на следующей неделе в Великобритании не поддержат соглашение с Евросоюзом, то он может провести внеочередной саммит по Brexit.

Читайте: Британский парламент выдвинул ультиматум Мэй по Brexit – СМИ

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй обратилась к Евросоюзу с просьбой отсрочить Brexit до 30 июня.

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