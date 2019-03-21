Парламент Великобритании должен утвердить соглашение с ЕС по Brexit, чтобы отсрочка выхода страны из Евросоюза было возможной.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Евросоюз может согласиться на краткосрочную отсрочку Brexit, если парламент Великобритании поддержит соответствующее соглашение с ЕС, пишет Tagesspiegel.

По ее словам, только в таком случае возможны переговоры об отсрочке Brexit. Такое же мнение ранее высказал председатель Европейского Совета Дональд Туск.

Меркель добавила, что в ЕС также ведутся работы по подготовке к так называемому жесткому Brexit (без соглашения с ЕС).

Если на следующей неделе в Великобритании не поддержат соглашение с Евросоюзом, то он может провести внеочередной саммит по Brexit.

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Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй обратилась к Евросоюзу с просьбой отсрочить Brexit до 30 июня.