PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Новое государство: раскрыты планы Путина по сохранению власти

Владимир Путин ищет лазейки, чтобы обойти конституционный лимит на президентские сроки.

Новое государство: раскрыты планы Путина по сохранению власти

Владимир Путин будет пытаться остаться у власти, объединив Россию и Беларусь.

Об этом рассказали близкие к Кремлю источники.

Российский президент хочет возглавить новое государство, с помощью чего имеет целью обойти конституционный лимит на президентские сроки, рассказывают источники.

Кроме того, Кремль рассматривает и сценарии, похожие на то, что сейчас происходит в Казахстане, где после ухода президента Нурсултана Назарбаева, пост главы страны тайным голосованием отдали его дочери.

Читайте: Назарбаев передал эстафету Путину и Лукашенко: реакция соцсетей на отставку

Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал идею создания союза с Россией.

Фото: Кремль 

Источник: Bloomberg

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

С Путиным кашу есть не буду – Порошенко
Циничное игнорирование устава ООН! Реакция Украины на визит Путина в Крым
Путина тянет на место преступления – Чубаров
Лукашенко vs Кремль: что стоит за новой войной
Виртуальный фронт Путина. Как работают российские тролли в Украине
Самоубийство или убийство: что знал Малашенко
Объединение России и Беларуси – это одна из идей оставить Путина у власти
Как Россия начала оккупацию Крыма: почему не стреляли и где было больше предателей
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка