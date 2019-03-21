Владимир Путин ищет лазейки, чтобы обойти конституционный лимит на президентские сроки.

Владимир Путин будет пытаться остаться у власти, объединив Россию и Беларусь.

Об этом рассказали близкие к Кремлю источники.

Российский президент хочет возглавить новое государство, с помощью чего имеет целью обойти конституционный лимит на президентские сроки, рассказывают источники.

Кроме того, Кремль рассматривает и сценарии, похожие на то, что сейчас происходит в Казахстане, где после ухода президента Нурсултана Назарбаева, пост главы страны тайным голосованием отдали его дочери.

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Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал идею создания союза с Россией.

Фото: Кремль