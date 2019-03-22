Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что считает отмену Brexit плохой идеей.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что не согласна с возможностью отмены Brexit и добавила, что парламенту важно уже на следующей неделе утвердить сделку с ЕС.

Если это произойдет, то срок Brexit продлят до мая. Если же парламент опять отклонит сделку, то его продлят лишь до 12 апреля.

Мэй считает, что правительство и парламент должны уважать выбор британцев, который они сделали во время референдума по Brexit в 2016 году и делать все возможное, чтобы воплотили его результаты в жизнь.

Она добавила, что на острове Ирландия лишь временно будут применять механизм бекстоп.

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Премьер-министр считает, что Великобритании нужно покинуть Евросоюз до выборов в Европарламент.

– Было бы неправильно участвовать в выборах через три года после того, как мы решили покинуть ЕС, – сказала Мэй.

Напомним, Евросоюз согласился отложить процесс Brexit до 22 мая этого года.