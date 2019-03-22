Россия перенесла 20 гиперзвуковых ракет класса воздух-земля Кинжал на военный полигон для испытаний.

В США обеспокоены тем, что у них пока нет защиты против оружия такого класса.

– Это значит, что у них есть амбиции развивать данное оружие и что они уделили приоритетное внимание этой конкретной программе, − заявил источник в американской разведке.

В частности, в июле 2018 года года Кинжалы успешно поразили учебную цель на расстоянии 804,6 км.

Также ракеты 12 раз запускали с истребителей МиГ-31, а сейчас проводится подготовка к установке Кинжалов на стратегических бомбардировщиках.

Читайте: Путин показал запуск новой гиперзвуковой ракеты Авангард

Напомним, Владимир Путин раннее рассказывал миру о ракете с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.