Россия перенесла 20 гиперзвуковых ракет класса воздух-земля Кинжал на военный полигон для испытаний.
В США обеспокоены тем, что у них пока нет защиты против оружия такого класса.
– Это значит, что у них есть амбиции развивать данное оружие и что они уделили приоритетное внимание этой конкретной программе, − заявил источник в американской разведке.
В частности, в июле 2018 года года Кинжалы успешно поразили учебную цель на расстоянии 804,6 км.
Также ракеты 12 раз запускали с истребителей МиГ-31, а сейчас проводится подготовка к установке Кинжалов на стратегических бомбардировщиках.
Читайте: Путин показал запуск новой гиперзвуковой ракеты Авангард
Напомним, Владимир Путин раннее рассказывал миру о ракете с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+