Круизный лайнер Viking Sky с 1373 людьми на борту, у которого отказали двигатели, добрался суши.
Лайнер Viking Sky, у которого у побережья Норвегии отказали двигатели, прибыл в норвежский Молде.
– Мы сделали это, – кричали пассажиры, которые прибыли на сушу.
Их приветствовали многие присутствующие на набережной.
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Напомним, что из круизного лайнера Viking Sky эвакуировали около 500 из 1373 людей. 20 людей пострадали. В спасательной операции участвовали три вертолета.
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