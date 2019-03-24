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Мы сделали это! Аварийный лайнер Viking Sky прибыл в порт

Круизный лайнер Viking Sky с 1373 людьми на борту, у которого отказали двигатели, добрался суши.

Мы сделали это! Аварийный лайнер Viking Sky прибыл в порт

Лайнер Viking Sky, у которого у побережья Норвегии отказали двигатели, прибыл в норвежский Молде.

– Мы сделали это, – кричали пассажиры, которые прибыли на сушу.

Их приветствовали многие присутствующие на набережной.

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Напомним, что из круизного лайнера Viking Sky эвакуировали около 500 из 1373 людей. 20 людей пострадали. В спасательной операции участвовали три вертолета.

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