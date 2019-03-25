Евросоюз подготовил меры, которые помогут пережить так называемый жесткий Brexit.

В Европейском союзе завершили подготовку к так называемому жесткому Brexit (выход Великобритании без соглашения с ЕС), если парламент Великобритании не поддержит соответствующее соглашение.

Такая подготовка была необходима из-за того, что существует большая вероятность выхода Великобритании из ЕС без утверждения соглашения по Brexit.

– С декабря 2017 года было обнародовано 19 предупреждений в различных секторах экономики, приняты 3 директивные коммуникации Еврокомиссии, сделано 19 законодательных предложений, – говорится в сообщении.

Указанные меры должны уменьшить убытки экономики ЕС из-за нерегулируемого выхода Великобритании.

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Подготовленные меры не заменят соглашение по Brexit, а потому не способны решить абсолютно все сложности, которые могут возникнуть во время указанного процесса.

В частности, они предусматривают, что законодательные акты ЕС перестанут применяться в Великобритании, из-за чего у граждан и деловых партнеров могут возникнуть серьезные проблемы.

К слову, в СМИ Великобритании призвали премьер-министра Терезу Мэй уйти в отставку, чтобы парламент поддержал соглашение с ЕС о Brexit.