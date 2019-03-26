Европейский парламент одобрил директиву об авторском праве в интернете.

Директиву об авторском праве в интернете одобрили 346 евродепутатов, 278 были против.

Согласно документу, новые правила предусматривают дополнительные права для СМИ в связи с использованием их публикаций онлайн-платформами.

Так, в статье 11 говорится о том, что поисковые системы и интернет-платформы должны получать разрешение от медиа на демонстрацию их новостей пользователям и платить за использование ссылок из новостных веб-сайтов.

Документом также предусмотрена ответственность для интернет-гигантов за нарушение пользователями авторских прав на их платформах.

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Новые правила не будут касаться публикаций, размещенных на некоммерческой основе в онлайн-энциклопедиях как, к примеру, Википедия или GitHub.

Кроме того, директива позволяет бесплатно пользоваться материалами, которые защищены авторским правом, для сохранения культурного наследия.

Директива станет частью национального законодательства после того, как ее ратифицируют государства-члены ЕС.

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