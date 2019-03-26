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Европарламент поддержал отмену перехода на летнее время

В Европарламенте поддержали законопроект, которым отменяется перевод часов на летнее и зимнее время.

Годинник

Большинство депутатов Европарламента проголосовали за проект закона, отменяющий переход на летнее и зимнее время с 2021 года.

Предложение поддержали 410 депутатов, 192 члена Европарламента считали, что нужно оставить перевод стрелок часов.

Решение еще не является окончательным. Теперь его должны обсудить в Европейском союзе.

Кроме того, странам ЕС нужно определиться, остаться ли в летнем времени, переведя часы в последнее воскресенье марта 2021 года, или предпочесть зимнее время и перевести часы в последнее воскресенье октября 2021 года.

Читайте: Когда переводят часы на летнее время в 2019 году

Напомним, комитет по вопросам транспорта и туризма Европарламента отложил решение об отмене перевода часов на летнее и зимнее время до 2021 года.

Источник: Европарламент

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