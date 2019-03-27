Президент США Дональд Трамп еще на один год продлил действие чрезвычайного положения, которое ввели из-за угроз в киберпространстве.
Президент США Дональд Трамп продлил на год действие чрезвычайного положения, которое в апреля 2015 года года ввел его предшественник Барак Обама.
Чрезвычайное положение было введено из-за угроз, которые существуют в киберпространстве.
Трамп считает, что кибератаки все еще являются большой угрозой для США.
В основном киберугрозы исходят из-за рубежа и негативно влияют на внешнюю политику и экономику США.
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К слову, члены Нижней палаты Конгресса США поддержали законопроект о противодействии Северному потоку-2.
Источник: Белый дом
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