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Из-за киберугроз: Трамп продлил режим чрезвычайного положения

Президент США Дональд Трамп еще на один год продлил действие чрезвычайного положения, которое ввели из-за угроз в киберпространстве.

Хакер

Президент США Дональд Трамп продлил на год действие чрезвычайного положения, которое в апреля 2015 года года ввел его предшественник Барак Обама.

Чрезвычайное положение было введено из-за угроз, которые существуют в киберпространстве.

Трамп считает, что кибератаки все еще являются большой угрозой для США.

В основном киберугрозы исходят из-за рубежа и негативно влияют на внешнюю политику и экономику США.

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К слову, члены Нижней палаты Конгресса США поддержали законопроект о противодействии Северному потоку-2.

Источник: Белый дом

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