PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Йельский университет впервые отчислил студента – за $1,2 млн взятки

Йельский университет впервые отсчитал студента, который вступил туда за взятку в размере $1,2 млн.

Йельский университет впервые отчислил студента – за $1,2 млн взятки

Йельский университет отсчитал студента, поступившего за взятку в размере $1,2 млн.

Имя студента не называют, но известно, что он связан с коррупционным скандалом, который разгорелся вокруг нескольких мировых университетов. Это первое отчисления в рамках расследования о коррупции в университетах.

В начале марта прокуратура штата Массачусетс раскрыла коррупционную схему, в которой с 2011 по 2019 годы студенты за взятки вступали в престижные вузы.

Читайте: Студент продал автограф экс-президента СССР за $ 183 тыс.

Родители студентов, экзаменаторы и тренеры обвиняются во взяточничестве. Всего за вступление в Стэнфорд, Йель, Джорджтаун и Университет Южной Калифорнии обвиняют 50 человек.

Среди фигурантов дела есть звезда сериала Отчаянные домохозяйки Фелисити Хаффман. Она заплатила $15 тыс. за то, чтобы ее старшая дочь поступила в колледж. Суд Лос-Анджелеса оштрафовал ее на $250 тыс.

Напомним, с 2020 года после 1 курса иностранные студенты будут сдавать ВНО по языку обучения.

Источник: ВВС

Фото: Pexels

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Коррупционный скандал в США: богачи устроили детей в университеты за деньги
Марихуана в законе. В вузах США начали готовить специалистов по каннабису
В Грузии отменили выпускные экзамены в школах
Программирование, кодирование и языки: особенности среднего образования в Эстонии
Сами выбирают предметы для изучения: как учатся школьники в Польше
Высшее образование за рубежом: истории украинцев, которые учатся в Европе
Как бесплатно учиться и жить в США
Почему украинец отказался от $200 тыс. заработка и вернулся из США
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка