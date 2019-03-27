Йельский университет впервые отсчитал студента, который вступил туда за взятку в размере $1,2 млн.

Йельский университет отсчитал студента, поступившего за взятку в размере $1,2 млн.

Имя студента не называют, но известно, что он связан с коррупционным скандалом, который разгорелся вокруг нескольких мировых университетов. Это первое отчисления в рамках расследования о коррупции в университетах.

В начале марта прокуратура штата Массачусетс раскрыла коррупционную схему, в которой с 2011 по 2019 годы студенты за взятки вступали в престижные вузы.

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Родители студентов, экзаменаторы и тренеры обвиняются во взяточничестве. Всего за вступление в Стэнфорд, Йель, Джорджтаун и Университет Южной Калифорнии обвиняют 50 человек.

Среди фигурантов дела есть звезда сериала Отчаянные домохозяйки Фелисити Хаффман. Она заплатила $15 тыс. за то, чтобы ее старшая дочь поступила в колледж. Суд Лос-Анджелеса оштрафовал ее на $250 тыс.

Напомним, с 2020 года после 1 курса иностранные студенты будут сдавать ВНО по языку обучения.