Британские депутаты отклонили альтернативные варианты соглашений с ЕС по Brexit.

Британские парламентарии отказались от альтернативных вариантов по соглашению по Brexit:

проведения референдума для утверждения результатов переговоров по Brexit;

отказ от Brexit;

выход из ЕС без соглашения;

вступление Соединенного Королевства в Европейскую ассоциацию свободной торговли и сохранения членства в Европейской экономической зоне;

участие Великобритании в европейском таможенном союзе;

заключения преференциальных торговых соглашений с ЕС;

сохранение членства страны в Таможенном союзе ЕС и согласования британских торговых правил правилам единого европейского рынка.

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Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уйдет в отставку до следующего этапа переговоров по Brexit.