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Без вариантов: британские депутаты против альтернативной сделки по Brexit

Британские депутаты отклонили альтернативные варианты соглашений с ЕС по Brexit.

Без вариантов: британские депутаты против альтернативной сделки по Brexit

Британские парламентарии отказались от альтернативных вариантов по соглашению по Brexit:

  • проведения референдума для утверждения результатов переговоров по Brexit;
  • отказ от Brexit;
  • выход из ЕС без соглашения;
  • вступление Соединенного Королевства в Европейскую ассоциацию свободной торговли и сохранения членства в Европейской экономической зоне;
  • участие Великобритании в европейском таможенном союзе;
  • заключения преференциальных торговых соглашений с ЕС;
  • сохранение членства страны в Таможенном союзе ЕС и согласования британских торговых правил правилам единого европейского рынка.

Читайте: Правительство отвергло петицию об отмене Brexit, которую подписали 5,8 млн британцев

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уйдет в отставку до следующего этапа переговоров по Brexit.

Фото: Dreamstime

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