Британские депутаты отклонили альтернативные варианты соглашений с ЕС по Brexit.
Британские парламентарии отказались от альтернативных вариантов по соглашению по Brexit:
- проведения референдума для утверждения результатов переговоров по Brexit;
- отказ от Brexit;
- выход из ЕС без соглашения;
- вступление Соединенного Королевства в Европейскую ассоциацию свободной торговли и сохранения членства в Европейской экономической зоне;
- участие Великобритании в европейском таможенном союзе;
- заключения преференциальных торговых соглашений с ЕС;
- сохранение членства страны в Таможенном союзе ЕС и согласования британских торговых правил правилам единого европейского рынка.
Читайте: Правительство отвергло петицию об отмене Brexit, которую подписали 5,8 млн британцев
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уйдет в отставку до следующего этапа переговоров по Brexit.