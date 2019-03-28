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Факты / Мир

За однополый секс и измену в Брунее вводят смертную казнь

В Брунее за однополый секс вместо 10 лет тюрьмы введут смертную казнь.

За однополый секс и измену в Брунее вводят смертную казнь

За однополый секс в Брунее будут казнить. Смертная казнь будет осуществляться через побивание камнями.

Поправки в УК Брунея вступят в силу 3 апреля.

Смертная казнь касается также супружеской измены и изнасилования. За воровство в стране наказывают ампутацией конечностей.

Справка. Бруней – крошечное государство на острове Калимантан (Борнео), которое состоит из двух отдельных областей, граничащих с Малайзией и омываемых Южно-Китайским морем.

Мировая общественность осуждает такой подход и требует пересмотреть Уголовный Кодекс.

– Бруней должен немедленно остановить введение этих жестоких наказаний и пересмотреть уголовный кодекс в соответствии со своими обязательствами в области прав человека, — заявили в правозащитной организации Amnesty International.

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К слову, новый уголовный кодекс Брунея основан на законах шариата. Он начал действовать в стране в 2014 году. Власти решили вводить его постепенно.

Источник: Amnesty International

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