В Париже произошли столкновения протестующих с полицией. Правоохранители применили газ.
В Париже несколько сотен человек вышли на улицы из-за недовольства экономической политикой президента Франции Эммануэля Макрона.
Между протестующими и полицией произошли столкновения. Правоохранители применили слезоточивый газ.
Один из демонстрантов пострадал. Его эвакуировала полиция.
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PARIS – Lacrymogène contre projectiles. Tensions au #Trocadéro #GiletsJaunes #ActesXX #Acte20 #30Mars2019 #30Mars pic.twitter.com/UbPSPCORZN
— Clément Lanot (@ClementLanot) 30 марта 2019 г.
За порядком в столице Франции следят около 12 тыс. полицейских и жандармов. Кроме Парижа, протесты происходят в Марселе, Кане, Руане, Страсбурге и Ницце.
Кроме того, в Авиньоне были проведены профилактические задержания, в ходе которых изъяли молоты, ножи и арматуру.
Ранее Факты ICTV писали о том, что в Лондоне прошли массовые протесты из-за Brexit.
Источник: Le Parisien
Фото: France Bleu Gironde