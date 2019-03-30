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Факты / Мир

В Париже произошли столкновения между полицией и желтыми жилетами

В Париже произошли столкновения протестующих с полицией. Правоохранители применили газ.

В Париже произошли столкновения между полицией и желтыми жилетами

В Париже несколько сотен человек вышли на улицы из-за недовольства экономической политикой президента Франции Эммануэля Макрона.

Между протестующими и полицией произошли столкновения. Правоохранители применили слезоточивый газ.

Один из демонстрантов пострадал. Его эвакуировала полиция.

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За порядком в столице Франции следят около 12 тыс. полицейских и жандармов. Кроме Парижа, протесты происходят в Марселе, Кане, Руане, Страсбурге и Ницце.

Кроме того, в Авиньоне были проведены профилактические задержания, в ходе которых изъяли молоты, ножи и арматуру.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в Лондоне прошли массовые протесты из-за Brexit.

Источник: Le Parisien

Фото: France Bleu Gironde

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