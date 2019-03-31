Гражданская активистка и адвокат Зузана Чапутова победила на президентских выборах в Словакии.

Зузана Чапутова победила на выборах президента в Словакии и стала первой женщиной-главой государства.

Чапутова, которая практически не имеет политического опыта, победила дипломата и вице-президента Европейской комиссии Мароса Сефчовича из правящей партии во втором туре голосования.

Она набрала около 58%, а Шефчович 42%.

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До выборов она была членом либеральной партии Прогрессивная Словакия, которая не представлена в парламенте.

Зузана Чапутова получила известность как юрист, когда вела дело против незаконной свалки, которое длилось 14 лет.

45-летняя Чапутова поддерживает право ЛГБТ на однополые браки и усыновление.

К слову, сегодня в Украине проходят выборы президента. Факты ICTV следят за событиями.

Фото: Wikipedia