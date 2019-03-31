Гражданская активистка и адвокат Зузана Чапутова победила на президентских выборах в Словакии.
Зузана Чапутова победила на выборах президента в Словакии и стала первой женщиной-главой государства.
Чапутова, которая практически не имеет политического опыта, победила дипломата и вице-президента Европейской комиссии Мароса Сефчовича из правящей партии во втором туре голосования.
Она набрала около 58%, а Шефчович 42%.
Читайте: Результаты голосования от экзит-пола: как функционирует и почему стоит доверять
До выборов она была членом либеральной партии Прогрессивная Словакия, которая не представлена в парламенте.
Зузана Чапутова получила известность как юрист, когда вела дело против незаконной свалки, которое длилось 14 лет.
45-летняя Чапутова поддерживает право ЛГБТ на однополые браки и усыновление.
К слову, сегодня в Украине проходят выборы президента. Факты ICTV следят за событиями.
Фото: Wikipedia