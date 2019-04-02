Многие россияне пользуются выгребными ямами, либо не имеют канализации вообще.

Канализация – это роскошь для 22,6% населения России. Об этом говорится в отчете Росстата по результатам опроса, проведенного осенью прошлого года.

Отмечается, что в домах 6,8% населения установлена ​​система, когда трубы идут в выгребные ямы, у 5,8% граждан нет даже такой системы канализации.

В сельской местности ситуация еще хуже – выгребные ямы вырыты в 48,1% домохозяйствах, а 18,4% не имеют канализации вообще.

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Худшая ситуация с подключением к канализации среди социальных групп наблюдается в семьях с тремя и более детьми – в 40,9% таких домохозяйств нет подключения к централизованной канализации.

Ситуация в Россия оказалась хуже, чем в Бангладеш, в Республике Конго и Бразилии.

Как сообщалось, в российском городе губернатор “торжественно” открыл газовую трубу на фоне полуразрушенных домов местных жителей.

Источник: РБК