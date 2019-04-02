Весь Вашингтон был в ожидании, когда Роберт Мюллер передавал отчет и материалы расследования генпрокурору США Уильяму Барру. Он познакомился с результатами, а журналисты буквально окружили его дом в ожидании сенсации. Главный вывод – нет доказательств, что Трамп или члены его команды вступали в сговор с Россией, чтобы победить на выборах. Черные тучи над Белым домом развеялись.

Трамп считает себя полностью оправданным, а вот его оппоненты – демократы – явно другого мнения. Результаты расследования их сильно разочаровали, ведь считали, что связь Трампа и Путина найдут. Они не сдаются и требуют публикации полного отчета, а не небольших цитат.

Кроме заговора русскими Мюллер пытался ответить на вопрос – препятствовал ли правосудию Трамп, вмешиваясь в ход расследования? В докладе Мюллер пишет, что нет оснований считать, что президент совершил преступление, но он его и не оправдывает. И это несмотря на то, что Трамп уволил предыдущего генпрокурора Джеффа Сешнса и директора ФБР Джеймса Коми, который собственно первым и начал расследование о российском вмешательстве в выборы.

Однако расследование Мюллера все же привело к ряду громких дел. К уголовной ответственности привлекли ближайших соратников Трампа. В тюрьму попал бывший глава предвыборного штаба Пол Манафорт. Сейчас судят политтехнолога и друга президента Роджера Стоуна. Тюремные сроки получили экс-адвокат Трампа Майкл Коэн и экс-советник по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн. В основном они наказаны за махинации с деньгами и ложь под присягой. Однако ни одного из них не обвинили в связях с Россией.

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В отчете четко указано, что Россия таки вмешивалась в американские выборы. Уже предъявлены обвинения 12 сотрудникам ГРУ, которые взломали серверы Демократической партии и опубликовали через посредников – в частности сайт Викиликс – документы и письма Хиллари Клинтон – конкурентки Трампа. Еще 13 россиян так называемой фабрики троллей обвиняют в том, что они вели в американском сегменте соцсетей кампанию, которая сеяла вражду среди избирателей. Куратором выступал Евгений Пригожин, которого называют личным поваром Путина.

Все это неоспоримые факты установлены Мюллером. Однако заговор и прямую связь людей Трампа и Путина спецпрокурор так и не смог доказать. Позиция Кремля традиционна – ихтамнет.

После отчета Мюллера разговоры о возможном импичменте закончились, наоборот политологи говорят – Трамп получил неплохие перспективы усилить свое политическое влияние и выиграть следующие президентские выборы. Несмотря на все разговоры о связи Трампа с Путиным – США активно поддерживают Украину в войне с Россией. Не только на дипломатическом, но и на военном уровне.

Трамп словно чувствует, что давление на него спал и он теперь поле для маневра. Президент США на этой неделе собрал огромный митинг, на котором люди кричали: еще четыре года. Это фактически начало новой предвыборной кампании.

К слову, Факты ICTV рассказывали о влиянии РФ на выборы в США.