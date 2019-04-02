В Кирове задержали 17-летнего Карима Зянчурина, у которого дома нашли украинский флаг.

В Кирове (Россия) задержали 17-летнего активиста Карима Зянчурина, у которого при обыске сотрудниками ФСБ бил найден украинский флаг.

Также в список подозрительных предметов попали книга Бориса Немцова Путин. Война и материалы движения Открытая Россия Михаила Ходорковского.

В квартиру Карима Зянчурина в 6.00 ворвались четыре сотрудника ФСБ в сопровождении двух понятых и в течении трех часов проводили обыск.

– Домашние вещи были выброшены на пол, мебель сдвинута. Обычный чай с травами хотели изъять как наркотическое вещество, – говорится в сообщении издания Радио Свободы.

Во время обыска были изъяты компьютеры, телефоны, карты памяти, флешки.

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Это было сделано для дальнейшего изучения как возможные доказательства “экстремистской деятельности”.

После обыска Карима вместе с отцом доставили в кировское управление ФСБ.

По версии правоохранителей, подросток читал некие “экстремистские материалы” в российской социальной сети.

Напомним, 27 марта в оккупированном Крыму российские силовики провели сразу 25 обысков в крымскотатарских активистов.

Фото: Радио Свобода