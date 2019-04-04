Евросоюз призвал Россию обеспечить беспрепятственный проход кораблей через Керченский пролив.

В Евросоюзе заявили, что Россия обязана обеспечить свободный проход кораблей через Керченский пролив в соответствии с международным правом.

В ЕС добавили, что милитаризация Крыма негативно влияет на безопасность в Черноморском регионе, из-за чего СММ ОБСЕ нужно продолжить наблюдение за ситуацией в прибрежной зоне Азовского моря.

Евросоюз также обеспокоен ухудшением ситуации с правами человека в аннексированном Крыму и недавними обысками у крымских татар.

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Кроме того, Россию призвали освободить пленных украинских моряков и вернуть корабли, которые были захвачены во время российской агрессии в Керченском проливе.

К слову, в России отреагировали на планы НАТО касательно введения черноморского пакета.