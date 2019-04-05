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Факты / Мир / Россия

Газовая директива не остановит строительство Северного потока-2

Принятие новой газовой директивы несколько отсрочит строительство Северного-потока 2, однако разрушит монополию Газпрома.

Газовая директива не остановит строительство Северного потока-2

Европарламент утвердил обновленные правила функционирования рынка газа. Принятие этой директивы отсрочит строительство Северного потока-2, однако заставит Газпром играть по правилам.

Об этом заявила член группы Зеленых в комитете по вопросам промышленности, научных исследований и энергетики Европарламента Ребекка Хармс.

– Газпром в дальнейшем должен соблюдать правила ЕС. Анбандлинг (отделение транспортировки природного газа от добычи и поставки, – Ред.) производства и оперирования ограничит мощность газового гиганта.

Это усложнит проект Северный поток-2 и несколько отсрочит его, но не остановит, – признала Ребекка Хармс.

Евродепутат добавила, что транзит через Украину полностью прекратится, как только Северный поток-2 начнет функционировать.

– Это стратегический проект, направленный против интересов Украины, – отметила чиновник.

Депутат считает, что Евросоюз должен пересмотреть свою зависимость от российского энергетического импорта.

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Поправки (анбандлинг) предусматривают, что поставщик газа и компания, которая обеспечивает его транспортировку, должен быть отделенным. То есть Газпром должен передать Северный поток-2 в управления другой, не связаной с ним компании.

Напомним, директива распространяет действие европейского энергетического законодательства на морские газопроводы, в частности Северный поток-2, который РФ строит в обход Украины.

Источник: Укринформ

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