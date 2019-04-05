Наступление армии Халифы Хафтара на столицу Ливии остановили на подступах к Триполи.
В Ливии остановили армию командующего самопровозглашенной Ливийской национальной армии (ЛПА) Халифы Хафтара, которую он отправил ее захватить столицу Триполи.
Источники в правительстве Ливии, которое поддерживает ООН, рассказали, что бойцы Хафтара захватили город Гарьян и закрепились в районе КПП в 27 км от столицы Триполи.
Там их взяли в окружение. В результате операции 150 человек из армии Хафтара попали в плен.
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Напомним, в Ливии в результате взрыва двух автомобилей погибли по меньшей мере 33 человека, еще десятки получили ранения.
Источник: РИА Новости
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