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Факты / Мир

В Ливии армия Хафтара пошла в наступление на столицу

Наступление армии Халифы Хафтара на столицу Ливии остановили на подступах к Триполи.

В Ливии армия Хафтара пошла в наступление на столицу

В Ливии остановили армию командующего самопровозглашенной Ливийской национальной армии (ЛПА) Халифы Хафтара, которую он отправил ее захватить столицу Триполи.

Источники в правительстве Ливии, которое поддерживает ООН, рассказали, что бойцы Хафтара захватили город Гарьян и закрепились в районе КПП в 27 км от столицы Триполи.

Там их взяли в окружение. В результате операции 150 человек из армии Хафтара попали в плен.

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Напомним, в Ливии в результате взрыва двух автомобилей погибли по меньшей мере 33 человека, еще десятки получили ранения.

Источник: РИА Новости

Фото: Dreamstime

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