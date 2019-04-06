В Британии начали выдавать обновленную версию паспортов, на обложке которых больше нет надписи Европейский Союз.

Паспорта с обновленной обложкой начали выдавать с 30 марта, через день после запланированного выхода Британии из ЕС. Brexit до сих пор не состоялся, а паспорта уже выдают.

Супружеская пара из Британии одновременно меняли паспорта, потому что заканчивался срок действия. Мужчине выдали паспорт нового образца, а жене старого.

– Забрала сегодня свой новый паспорт – мой старый заканчивается в ближайшие несколько месяцев. Найдите разницу, – написала Сюзанна Барон.

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В ведомстве объяснили, что старую версию паспортов будут выдавать, пока они не закончатся.

– Для британских граждан не будет никакой разницы, пользуются ли они паспортом, который содержит слова Европейский Союз, или паспортом без этих слов, – сказала представительница министерства внутренних дел.

К концу года Великобритания планирует изменить дизайн паспортов на темно-синий как это было до вступления в ЕС.

Напомним, 4 апреля Британский парламент одобрил законопроекто перенесении Brexit.