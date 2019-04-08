Российская агрессия против Украины стала крупнейшим провалом политики Владимира Путина.

Украина приняла решение в пользу Европы и взяла четкий прозападный курс, несмотря на российскую агрессию.

Как отметил заместитель помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Кристофер Робинсон, Украина стала крупнейшим провалом Владимира Путина.

Он также обратил внимание на то, что без имплементации Минских договоренностей улучшения отношений не будет.

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Представитель Госдепартамента США убеждён, что лучший способ помешать планам России в Украине – это совместно способствовать тому, чтобы Украина шла к экономическому и политическому успеху.

К слову, Кристофер Робинсон заявил, что Северный поток 2 увеличит зависимость Европы от российских энергоресурсов и замедлит переход на альтернативную энергетику.

Ранее Факты ICTV писали о том, что госсекретарь США Майк Помпео анонсировал совместные санкции США и НАТО против России.

Источник: Wiener Zeitung