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Факты / Мир

Трамп уволил министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Кирстен Нильсен больше не занимает должность министра внутренней безопасности.

Трамп уволил министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен

Дональд Трамп уволил министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен.

– Министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен оставит свою должность, и я хотел бы поблагодарить ее за ее службу, – заявил Дональд Трамп.

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Исполняющим обязанности министра назначен нынешний руководитель Пограничной и Таможенной службы Кевин Макалинан.

Ранее Факты ICTV писали, что двадцать американских штатов подали ходатайство против использования президентом США Дональдом Трампом чрезвычайного положения для финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

Фото: dhs

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