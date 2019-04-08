В Польше 8 апреля началась всеобщая забастовка профсоюзов учителей, которые требуют повышения зарплат на 30%.

Из-за забастовки учителей в Польше закрыты тысячи школ.

Польские педагоги, которые сейчас зарабатывают примерно 929 евро – это меньше средней зарплаты по стране, требуют повышения зарплат на треть.

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Правительство страны предложило учительским профсоюзам поэтапное увеличение зарплат, но на эти условия согласился только профсоюз Солидарность, а два других – Союз польских учителей и Форум профсоюзов – объявили бессрочную забастовку.

Кстати, зарплата украинского учителя – самая низкая в Европе, а рабочая нагрузка – одна из самых больших.

Источник: RMF24

Фото: Mateusz Chłystun