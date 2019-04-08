В Польше 8 апреля началась всеобщая забастовка профсоюзов учителей, которые требуют повышения зарплат на 30%.
Из-за забастовки учителей в Польше закрыты тысячи школ.
Польские педагоги, которые сейчас зарабатывают примерно 929 евро – это меньше средней зарплаты по стране, требуют повышения зарплат на треть.
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Правительство страны предложило учительским профсоюзам поэтапное увеличение зарплат, но на эти условия согласился только профсоюз Солидарность, а два других – Союз польских учителей и Форум профсоюзов – объявили бессрочную забастовку.
„Teraz albo nigdy” głosi napis na drzwiach SP nr25 na poznańskiej Wildzie. W szkole dziś pusto, komunikat dyrekcji mówi o zawieszeniu zajęć do odwołania. #StrajkNauczycielski #ZNP #Poznan @RMF24pl pic.twitter.com/kjdbIrdt7P
— Mateusz Chłystun (@MateuszChlystun) 8 апреля 2019 г.
Кстати, зарплата украинского учителя – самая низкая в Европе, а рабочая нагрузка – одна из самых больших.
Источник: RMF24
Фото: Mateusz Chłystun