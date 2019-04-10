Госдепартамент США впервые составил список из 35 стран, в которых есть риск похищения американских граждан.
В Государственном департаменте США составили список из 35 стран мира, в которых существует угроза похищения американских граждан и взятия их в заложники преступниками и террористами.
В этот список попали оккупированные территории Украины и Россия.
В нем также находятся такие страны как:
- Ангола;
- Демократическая Республика Конго;
- Афганистан;
- Венесуэла;
- Гаити;
- Иран;
- Ирак;
- Колумбия;
- Мексика;
- Йемен;
- Сирия;
- Турция;
- Нигерия;
- Уганда;
- Эфиопия;
- Филиппины.
Читайте: Мюллер бьет по Кремлю и оправдывает Трампа: как РФ вмешивалась в выборы в США
Решение о публикации соответствующего списка приняли после того, как в Уганде похитили туристку из США Сью Эндикотт.
К слову, в США подготовили новый пакет санкций против России за отравление Скрипалей.