Госдепартамент США впервые составил список из 35 стран, в которых есть риск похищения американских граждан.

В Государственном департаменте США составили список из 35 стран мира, в которых существует угроза похищения американских граждан и взятия их в заложники преступниками и террористами.

В этот список попали оккупированные территории Украины и Россия.

В нем также находятся такие страны как:

Ангола;

Демократическая Республика Конго;

Афганистан;

Венесуэла;

Гаити;

Иран;

Ирак;

Колумбия;

Мексика;

Йемен;

Сирия;

Турция;

Нигерия;

Уганда;

Эфиопия;

Филиппины.

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Решение о публикации соответствующего списка приняли после того, как в Уганде похитили туристку из США Сью Эндикотт.

К слову, в США подготовили новый пакет санкций против России за отравление Скрипалей.