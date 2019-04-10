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Факты / Мир

Часть Украины, Россия и Турция: США составили список опасных стран

Госдепартамент США впервые составил список из 35 стран, в которых есть риск похищения американских граждан.

Часть Украины, Россия и Турция: США составили список опасных стран

В Государственном департаменте США составили список из 35 стран мира, в которых существует угроза похищения американских граждан и взятия их в заложники преступниками и террористами.

В этот список попали оккупированные территории Украины и Россия.

В нем также находятся такие страны как:

  • Ангола;
  • Демократическая Республика Конго;
  • Афганистан;
  • Венесуэла;
  • Гаити;
  • Иран;
  • Ирак;
  • Колумбия;
  • Мексика;
  • Йемен;
  • Сирия;
  • Турция;
  • Нигерия;
  • Уганда;
  • Эфиопия;
  • Филиппины.

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Решение о публикации соответствующего списка приняли после того, как в Уганде похитили туристку из США Сью Эндикотт.

К слову, в США подготовили новый пакет санкций против России за отравление Скрипалей.

Источник: ТАСС

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