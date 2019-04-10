Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, чем отличается ситуация с аннексией Крыма и захватом Голанских высот.

Россия аннексировала Крым несмотря на то, что никаких угроз не было. Тогда как Израиль захватил Голанские высоты, защищаясь от нападения Сирии.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Он отметил, что захват Голанских высот был необходим, чтобы продолжать защищаться от сирийского режима.

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Майк Помпео также обратил внимание на то, что Россия ни от кого не оборонялась. Она выбрала момент для захвата территории Крыма у народа, который не представлял никакой угрозы.

Напомним, президент США Дональд Трамп официально признал Голанские высоты территорией Израиля.