Появилось первое видео задержания основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Появилось видео, как Джулиана Ассанжа выводят из посольства Эквадора в Лондоне. Видно, как четверо мужчин ведут Ассанжа и сажают его в полицейский фургон.

– У вас нет прав, мы должны восстать! Вы поплатитесь за это! Восстание грядет… – кричал Ассанж.

Известно, что Ассанж не хотел выходить из посольства.

На видео видно, что Ассанж очень изменился.

Вот фотография 2011 года, еще до его обвинения лондонскими властями.

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Напомним, что ранее стало известно ,что власти Эквадора лишили Ассанжа убежища в посольстве в Лондоне. Посол страны пригласил британскую полицию в посольство, где он скрывался.

Известно, что Ассанжа с 2012 года жил в эквадорском посольстве в Лондоне, где ему было дано политическое убежище.