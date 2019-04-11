Появилось первое видео задержания основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Появилось видео, как Джулиана Ассанжа выводят из посольства Эквадора в Лондоне. Видно, как четверо мужчин ведут Ассанжа и сажают его в полицейский фургон.
– У вас нет прав, мы должны восстать! Вы поплатитесь за это! Восстание грядет… – кричал Ассанж.
Известно, что Ассанж не хотел выходить из посольства.
BREAKING: #Assange removed from embassy – video pic.twitter.com/qsHy7ZVPg5
— Ruptly (@Ruptly) 11 апреля 2019 г.
На видео видно, что Ассанж очень изменился.
Вот фотография 2011 года, еще до его обвинения лондонскими властями.
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Напомним, что ранее стало известно ,что власти Эквадора лишили Ассанжа убежища в посольстве в Лондоне. Посол страны пригласил британскую полицию в посольство, где он скрывался.
Известно, что Ассанжа с 2012 года жил в эквадорском посольстве в Лондоне, где ему было дано политическое убежище.