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Факты / Мир

В Судане глава Минобороны объявил себя руководителем страны

Военный совет, который захватил власть в Судане, возглавил министр обороны страны Авад Мухамед Ахмед ибн Ауф.

Судан

Министр обороны страны Авад Мухамед Ахмед ибн Ауф стал главой военного совета, который захватил власть в Судане.

Военный совет будет руководить страной во время переходного периода, который должен продлиться около двух лет.

Во время обращения ибн Ауф сказал, что в Судане приостанавливается действие конституции, а также на месяц вводится комендантский час.

Однако протестующие не согласны с приходом к власти военного совета, поскольку это противоречит тому демократическому исходу, которого они добивались.

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Напомним, 11 апреля стало известно, что армия Судана провела экстренное заседание, на котором президента страны Омара аль-Башира сняли с его поста.

Источник: Aljazeera

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