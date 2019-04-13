Лидер КНДР Ким Чин Ын готов провести третий саммит с Дональдом Трампом, однако власти США должны изменить свой подход к переговорам.

Ким Чин Ын заявил о готовности провести переговоры с США о денуклеаризации Корейского полуострова, несмотря на неудачную встречу во Вьетнаме.

Он отметил, что если обе страны хотят, чтобы третья встреча состоялась на высшем уровне, с правильным отношением и правильным методом расчетов, которым КНДР готова поделиться с партнерами, то он хотел бы попробовать еще раз.

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Лидер КНДР также добавил, что намерен подождать до конца 2019 года, пока руководство США примет смелое решение об изменении своего подхода к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова.

Ранее Факты ICTV писали о том, что Ким Чен Ын вновь возглавил госсовет КНДР.