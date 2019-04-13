PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Ким Чен Ын готов снова встретиться с Трампом

Лидер КНДР Ким Чин Ын готов провести третий саммит с Дональдом Трампом, однако власти США должны изменить свой подход к переговорам.

Кім Чен Ин

Ким Чин Ын заявил о готовности провести переговоры с США о денуклеаризации Корейского полуострова, несмотря на неудачную встречу во Вьетнаме.

Он отметил, что если обе страны хотят, чтобы третья встреча состоялась на высшем уровне, с правильным отношением и правильным методом расчетов, которым КНДР готова поделиться с партнерами, то он хотел бы попробовать еще раз.

Читайте: Ким Чен Ын: На санкции нужно отвечать ударами

Лидер КНДР также добавил, что намерен подождать до конца 2019 года, пока руководство США примет смелое решение об изменении своего подхода к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова.

Ранее Факты ICTV писали о том, что Ким Чен Ын вновь возглавил госсовет КНДР.

Источник: Deutsche Welle

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В США опора ЛЭП упала на авто с людьми – видео зафиксировала уличная камера
Ким Чен Ын вновь возглавил госсовет КНДР
Поможет улучшить кибербезопасность – Фриланд о сотрудничестве с Украиной
Ким Чен Ын: На санкции нужно отвечать ударами
США призвали ООН признать Гуаидо президентом Венесуэлы
Часть Украины, Россия и Турция: США составили список опасных стран
Вспышка кори в Нью-Йорке: объявлено чрезвычайное положение
Сдали даже подлинник Пикассо! Почему ломбарды в США – трендовые места
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка