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Факты / Мир

Польша не пустила в свои воды российский корабль

Польша не пропустила в свои воды российский корабль Седов, на борту которого находились студенты Керченского государственного морского технологического университета.

Польша не пустила в свои воды российский корабль

Правительство Польши отказалось пускать в свои территориальные воды российский парусник Седов на борту с курсантами из оккупированной Керчи.

Об этом сообщила пресс-секретарь польского МИД Ева Сувара.

Она отметила, что соответствующее решение было принято премьер-министром Матеушем Моравецким.

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В МИД Польши также сообщили, что допуск парусника в территориальные воды Польши будет противоречить политике уважения территориальной целостности Украины и неприятию аннексии Крыма.

Они ожидают, что Россия восстановит свободу судоходства в Керченском проливе и освободит украинских моряков.

Ранее Факты ICTV писали о том, что корабли РФ провели стрельбы в Черном море.

Источник: Republika

Фото: Dreamstime

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