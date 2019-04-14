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Британия перебросила в Эстонию боевые вертолеты Wildcat

Четыре вертолета типа Wildcat британской армии прибыли в Эстонию, чтобы поддержать боевую группу НАТО.

Британия перебросила в Эстонию боевые вертолеты Wildcat

Четыре вертолета ВВС Великобритании прибыли в Эстонию с целью поддержки боевой группы НАТО.

Речь идет о военных машинах AW159 Wildcat.

Эти вертолеты в тесном сотрудничестве с эстонскими силами обороны примут участие в учениях Kevadtorm (Весенний шторм).

Во второй половине апреля к ним отправят еще пять наступательных вертолетов Apache.

Читайте: Корабли НАТО завершили учения с ВМС Украины в Черном море

Впервые британские вертолеты типа Wildcat были передислоцированы для поддержки боевой группы НАТО весной прошлого года.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал Годовую национальную программу Украина-НАТО.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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