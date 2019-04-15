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Мужчина, который протаранил авто посла Украины в Лондоне, психически больной

Водитель, который врезался в автомобиль украинского посла в Великобритании, оказался психически больным.

Мужчина, который протаранил авто посла Украины в Лондоне, психически больной

У водителя, который врезался в автомобиль посла Украины в Лондоне, обнаружили психическое заболевание.

Как сообщили правоохранители, после задержания было принято решение отправить мужчину на лечение в клинику по закону о психическом здоровье.

Читайте: В Киеве возле посольства РФ прогремел взрыв

Напомним, 13 апреля в автомобиль посла Украины в Лондоне врезался мужчина. В посольстве Украины в Великобритании заявили, что водитель намеренно врезался в автомобиль посла.

Полиция сразу задержала злоумышленника.

Источник: Metropolitan Police

Фото: Dreamstime

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