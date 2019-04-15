Водитель, который врезался в автомобиль украинского посла в Великобритании, оказался психически больным.
У водителя, который врезался в автомобиль посла Украины в Лондоне, обнаружили психическое заболевание.
Как сообщили правоохранители, после задержания было принято решение отправить мужчину на лечение в клинику по закону о психическом здоровье.
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Напомним, 13 апреля в автомобиль посла Украины в Лондоне врезался мужчина. В посольстве Украины в Великобритании заявили, что водитель намеренно врезался в автомобиль посла.
Полиция сразу задержала злоумышленника.
Источник: Metropolitan Police
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