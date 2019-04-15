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В Судане арестовали бывших членов правительства

Военный совет Судана арестовал нескольких экс-членов правительства страны.

Судан

В Военном совете Судана приняли решение об аресте бывших членов правительства.

Пресс-секретарь Шамса Ад-дин Шанто добавил, что Совет выражает готовность утвердить любое гражданское правительство, на которое согласна оппозиция.

Кроме того, он подтвердил, что армия не собирается разгонять протестующих, однако же призывает их снять блокпосты.

Военный совет также ждет от оппозиции утверждения нового премьер-министра Судана.

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К слову, министр обороны Судана Авад ибн Ауф покинул пост главы Военного совета страны.

Источник: ВВС

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