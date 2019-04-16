Собор Парижской Богоматери спасли от полного разрушения. Основные конструкции Нотр-Дама де Пари после пожара будут сохранены.

Основные конструкции здания собора Парижской Богоматери будут сохранены.

До этого власти сомневались, что каменная часть Нотр-Дама выстоит после пожара.

– Мы можем заявить, что структура Нотр-Дама спасена от полного разрушения, – заявил представитель пожарных.

В то же время представитель МВД Франции отметил, что пожарным удалось снизить интенсивность огня.

Кроме того, стало известно, что после пожара удалось спасти терновый венец Иисуса Христа, который хранился в Нотр-Даме, а также священные предметы из аббатств Сен-Дени и Сен-Женевьев.

Напомним, в результате пожара в Соборе Парижской Богоматери в здании обрушилась крыша и шпиль.

Украина уже заявила о готовности направить своих лучших специалистов и реставраторов для работ по восстановлению собора.