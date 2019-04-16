Суд признает Ассанжа виновным в нарушении условий освобождения под залог. В 2012 году он должен был прийти на слушания дела, в котором его обвиняли в изнасиловании двух женщин в Швеции, но вместо этого он попросил убежище в Эквадоре.

Ассанжа арестовали почти после 7 лет пребывания в посольстве Эквадора.

За нарушение условий залога – Ассанжу грозит до одного года тюрьмы. Обвинения в изнасиловании он отвергает и называет их политически мотивированными. Мол, тогда транзитом через Швецию, его хотели переправить в США, где его подозревали в шпионаже.

Сразу после ареста в Великобритании в США ему предъявляют обвинения в хакерской деятельности и требуют его выдачи. Вопрос об экстрадиции суд рассмотрит 2 мая, а пока Ассанж будет сидеть за решеткой в ​​Лондоне, где именно не сообщается.

Представители WikiLeaks требуют немедленно освободить Ассанжа, известная хакерская группа Анонимус угрожает правительству Великобритании атаками, а адвокаты говорят, будут бороться в зале суда до последнего, чтобы избежать экстрадиции.



Почему Ассанжа удалось арестовать именно сейчас? Власти Эквадора отказалась и дальше предоставлять основателю WikiLeaks убежище, сами пригласили полицию в помещение посольства и быстро лишили его своего гражданства, аннулировав паспорт.

Ассанж запустил проект WikiLeaks в 2006 году, но всемирно известным он стал в 2010 году после публикации десятков тысяч секретных документов Министерства обороны США и Госдепа.

Каждое обновление на сайте становилось информационной бомбой. Так как речь шла о многочисленных нарушениях прав человека и законов войны со стороны американских властей. Больше всего обсуждений вызвало видео, на котором видно, как американские военные в Ираке с двух вертолетов расстреливают людей.

Оказалось, что военные случайно или намеренно, расстреляли не террористов или боевиков, а гражданских. Тогда погибло от 12 до 18 человек, в том числе водитель и фотограф информационного агентства Reuters.

Вслед был опубликован дневник афганской войны. В основном это служебные материалы с подробным описанием боевых операций. Впоследствии на сайте появилось иракское досье – это сотни тысяч секретных военных документов.

Американцы докопались, как произошла утечка. Информатором WikiLeaks был рядовой Брэдли Мэннинг. Его приговорили к 35 годам тюрьмы за передачу секретной информации. В колонии он решил сменить пол и стать женщиной по имени Челси. В 2017 году президент Обама помиловал – уже не его, а его.

Еще один скандал – обнародовано 25 тысяч телеграмм Госдепа. В которых американские дипломаты, мягко говоря, не слишком приятно описывают разных лидеров стран.

Несколько лет WikiLeaks не публиковал громких материалов, но в 2015 разразился новый скандал. На сайте появились документы Агентства национальной безопасности, указывающие, что США прослушивали телефоны президентов Франции Жака Ширака и Николя Саркози, а также канцлера Германии Ангела Меркель. А через год в разгар предвыборной кампании в США WikiLeaks обнародовал конфиденциальную электронную переписку штаба Хиллари Клинтон, в том числе и ее личные письма. Это нанесло серьезный удар по ее президентским амбициям, и в итоге победил Дональд Трамп, а Ассанжа обвинили в сотрудничестве с Кремлем.

Доказано, что хакеры, которые взломали почту Клинтон, имеют российский след. Письма выложили на сайте WikiLeaks. Более того, в преддверии публикации об этом знал политтехнолог Роджер Стоун, который все рассказал тогда еще кандидату в президенты – Дональду Трампу. Такие детальные подробности изложил на допросе бывший адвокат.

Ассанжа давно обвиняют в работе на Кремль. В 2016 году у него оказались материалы, касающиеся войны в Украине, об этом писала западная пресса. В распоряжении WikiLeaks были документы, подтверждающие военное вмешательство России, но Ассанж без объяснений отказался их публиковать.

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Почти семь лет Ассанж находился в добровольной изоляции. Хотя постоянно был на слуху и стал всемирно известным. Он активно работал в интернете и регулярно выступал, стоя на балконе посольства.

Он получал награды и медали от правозащитных организаций. Ассанжа даже номинировали на Нобелевскую премию, а количество документальных фильмов о нем и не счесть. Сняли и полнометражное художественное кино.

За хакерскую деятельность Ассанжу грозит максимум 5 лет тюрьмы. Хотя после экстрадиции в США ему могут предъявить новые обвинения, например, в шпионаже, а это уже пожизненное заключение. А пока по всему миру проходят акции противников и сторонников Ассанжа.

Ранее Факты ICTV писали, кто такой Джулиан Ассанж и почему его арестовали.