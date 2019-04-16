Экс-губернатор штата Массачусетс Билл Уэлд официально зарегистрирован кандидатом на выборах президента США 2020 года от Республиканской партии.
На президентских выборах в 2020 году Билл Уэлд от Республиканской партии будет бороться с Дональдом Трампом на праймериз.
Таким образом Билл Уэлд стал первым республиканцем, который бросит вызов нынешнему президенту Дональду Трампу на предстоящих выборах.
Кстати, на выборах в США в 2016 году Билл Уэлд был кандидатом в вице-президенты от Либертарианской партии.
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Недавно бывший госсекретарь и главный соперник Дональда Трампа на выборах президента США в 2016 году Хиллари Клинтон заявила, что отказывается выдвигать свою кандидатуру на выборах 2020.
Фото: Bill Weld